SAMARATE – Alle 21.30 di oggi vigili del fuoco sono intervenuti sul territorio del comune di Samarate in via Verdi per un incidente stradale tra un’autovettura e una moto.

Gli operatori di pompieri hanno messo in sicurezza i veicoli ed hanno collaborato col personale dei mezzi sanitari accorsi. Il motociclista, di 35 anni, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale: ha riportato lesioni e contusioni varie ma non è apparso in pericolo.

Le forze dell’ordine hanno subito avviato accertamenti al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità di quel che è successo.

(foto: una immagine dell’incidente stradale che è avvenuto questa sera a Samarate nel Varesotto; con particolare sulla moto incidentata)

07012025