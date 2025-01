Città

SARONNO – VARESE Tre nuovi delegati cittadini di Forza Italia per tre realtà della provincia di Varese: Giuseppe Anselmo a Saronno, Matteo Sommaruga a Castellanza, città che andrà al voto nel 2025, e Mauro Binella a Vergiate.

“Prosegue la campagna di strutturazione del nostro partito a livello provinciale e queste tre nuove nomine sono il segno più significativo dell’organizzazione capillare in ogni angolo della provincia dove siamo presenti ed attivi nelle singole realtà cittadine – sottolinea Simone Longhini, segretario provinciale di Forza Italia – a Giuseppe, Matteo e Mauro auguro un buon lavoro per l’impegno che li attenderà nei prossimi mesi con la certezza che la segreteria provinciale gli sarà sempre accanto e di supporto. Un ringraziamento per l’ottima attività svolta – conclude Longhini – ai predecessori come Maria Assunta Miglino a Saronno e Paolo Colombo a Castellanza, che continueranno a dare il loro prezioso contributo al partito”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

Commenti