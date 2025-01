ilSaronnese

CISLAGO – Sabato 11 gennaio alle 10.30 la biblioteca di Cislago, nei propri spazi di via Magenta, organizza un incontro informativo rivolto a tutti coloro che desiderano diventare volontari e contribuire alle attività culturali e sociali del territorio.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità per chiunque voglia dedicare parte del proprio tempo alla realizzazione di eventi, servizi culturali e altre iniziative rivolte a bambini, giovani e cittadini di ogni età. Per chi fosse interessato, ma impossibilitato a partecipare all’incontro, è possibile contattare la biblioteca al numero 02 96380722 per ricevere maggiori informazioni sul progetto.

Un modo concreto per avvicinarsi al mondo della cultura e offrire un contributo prezioso alla comunità locale.

(foto archivio: una iniziativa in una biblioteca della zona)

