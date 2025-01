Politica

SARONNO – “Una meravigliosa notizia la liberazione della giornalista Cecilia Sala, da festeggiare senza divisioni di parte. Bentornata a casa!”. E’ il commento a caldo su Twitter di Maria Chiara Gadda, vicepresidente dei deputati di Italia Viva alla Camera.

Oggi, mercoledì 8 dicembre, Cecilia Sala, la giornalista italiana trattenuta in Iran dal 19 dicembre, è stata rilasciata e sta facendo ritorno in Italia. La notizia è stata confermata da Palazzo Chigi, che ha comunicato il decollo dell’aereo con la connazionale a bordo direttamente da Teheran. “Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia”, si legge nella nota ufficiale. L’aereo, con arrivo previsto a Ciampino intorno alle 15:30.

