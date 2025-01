Comasco

LOMAZZO – In paese con il 2025 sono in arrivo nuove regole per la raccolta differenziata, che per “fronteggiare” un calo di attenzione a questo tema da parte dei cittadini.

Era stato, recentemente, il sindaco Paola Molteni a fare il punto della situazione: “Negli ultimi periodi assistitiamo a un peggioramento della raccolta differenziata, con conseguente aumento di rifiuti indifferenziati, questo fenomeno causa oltre che un danno ambientale anche un danno economico. Bisogna tornare a essere virtuosi ed efficienti, per queste ragioni, fino al momento in cui non entreranno in vigore dal 1 aprile 2025 le nuove modalità di conferimento, è fondamentale rispettare la regola vigente che prevede l’esposizione della frazione indifferenziata solo ed esclusivamente tramite il cestello grigio correttamente esposto. Qualora un contribuente si trovasse nella condizione di non possedere il cestello o doverlo sostituire può recarsi presso l’ufficio tecnico del comune per ritirare il proprio cestello”.

(foto archivio: contenitori per la raccolta differenziata)

07012025