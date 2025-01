Cronaca

CERIANO LAGHETTO / SARONNO – “I pusher che sono tornati ahinoi ormai in pianta stabile nella zona della “sbarra” di via Milano a Ceriano, al bosco di via Laghetto, e stanno accendendo faló per scaldarsi giorno e notte. Se scorgete dalla pista ciclabile o dalla strada del fumo, chiamare subito il numero delle emergenze in quanto il sottobosco in questo periodo è totalmente secco e basta una fiamma per mandare in fumo ettari di quel poco di bosco che ci rimane”. L’appello giunge dal consigliere comunale cerianese, ed ex sindaco Dante Cattaneo, da sempre impegnato nella lotta allo spaccio nelle aree boschive nella zona.

Nelle ultime settimane Cattaneo ed i volontari locali sono già intervenuti diverse volte, spegnendo i pericolosi falò lasciati nel mezzo dei bosco dai pusher e trovando anche dei bivacchi dello spaccio, rinvenendo tra l’altro un computer di probabile provenienza furtiva.

