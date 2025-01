Città

SARONNO – Nella scorsa primavera c’è stato lo spostamento di locomotive, carrozze e carri del Mils situati all’esterno del museo di via Don Griffanti e prima delle feste è stato pubblicato l’atto amministrativo di affidamento dell’appalto del servizio di trasloco del Mils in 21 giorni la prossima primavera senza che progetti, location e tempi del progetti siano stati resi noti.

Ma facciamo un passo indietro. Il Mils Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese ospita “una ricca collezione di prodotti e macchinari di tutte le più importanti aziende che hanno operato nel comprensorio di Saronno. L’arco temporale è quello che va dalla seconda metà dell’Ottocento al boom economico degli anni ’60; in questo periodo nel Saronnese si sono sviluppati alcuni tra i più significativi episodi della vicenda produttiva lombarda e non solo”. E’ un punto di riferimento per i turisti che arrivano in città, per gli appassionati ma anche teatro di tanti eventi cittadini come ad esempio “Impara l’arte dai nonni”. Sono migliaia i visitatori che grazie ai volontari scoprono tesori unici ogni anno. C’è persino un’esperienza in 3d di viaggio sul treno d’inizio secolo e una collezioni di radio e tv storiche senza dimenticare l’area dedicata alla Lazzaroni.

Nel dicembre 2023 il museo ha festeggiato i 25 anni di storia con un piccolo di amarezza per la consapevolezza che la location del museo sarebbe cambiata ma senza certezze. Nelle operazioni preliminari all’avvio del cantiere di Saronno City Hub, l’intervento di Ferrovienord da oltre 45 milioni di euro, finanziato da Regione Lombardia, per la realizzazione di un nuovo “Polo Infrastrutturale Tecnologico – Manutentivo” in città è stato previsto uno spostamento della location del museo. Diverse le ipotesi quella del collocamento del museo all’interno della stessa area di circa 36mila metri quadrati di proprietà di Ferrovienord ma si è parlato anche di uno spostamento nell’ex Isotta Fraschini.

Ora arriva la notizia dell’affidamento dell’appalto per il trasloco con un investimento di 130 mila euro in 21 giorni di lavoro. La notizia è ribalzata durante le feste tra i siti specializzate e i volontari e appassionati che amano il museo. A fronte del silenzio sull’operazione difficile pensare che il museo resterà attivo dopo questo passaggio. Verosimilmente tutto il materiale sarà impacchettato e traslocato in attesa di una riattivazione ma tempi e modi al momento non sono stati resi noti.

