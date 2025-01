Città

SARONNO – Le iscrizioni scolastiche relative ai primi anni di corso della scuola dell’obbligo (primaria, secondaria di I grado, secondario di II grado/Cfp) si effettuano online sul portale del ministero dell’Istruzione (al link) dalle 8 del 21 gennaio alle 20 del 10 febbraio (con un posticipo di date rispetto alla prima comunicazione Ministeriale). A dare la comunicazione è il comune di Saronno, sul proprio sito istituzionale.

L’accesso del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale è consentito utilizzando una delle seguenti modalità:

Spid (Sistema pubblico di identità digitale)

Cie (Carta di identità elettronica)

Cns (Carta nazionale dei servizi)

eIdas (electronic identification authentification and signature)

Alla scuola primaria devono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2024. Possono iscriversi, su scelta dalle famiglie, anche le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2025.

Le iscrizioni on line sono obbligatorie per le scuole statali e facoltative per le scuole paritarie; riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali delle regioni che hanno aderito alla procedura: Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Nucleo politiche educative del comune di Saronno al numero 02.96710287 o al 0296710213.

