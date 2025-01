Cronaca

SARONNO – Mattinata movimentata a ridosso del centro storico dove stamattina, mercoledì 8 gennaio, poco dopo le 9 si è registrata una fuga di gas. Allertati da un forte odore di casa i condomini di una palazzina che hanno dato l’allarme. Sul posto, una condominio in via San Giuseppe a poca distanza dall’incrocio con via Colombo, sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno e la polizia locale. La pattuglia dei vigili è stata necessaria per bloccare il marciapiede del tratto di via San Giuseppe interessato dall’emergenze ossia quello tra l’incrocio con via Colombo e con via Verdi e via Vincenzo Monti. La zona oggi è particolarmente trafficata, da auto ma anche da pedoni, anche per la presenza del mercato.

Gli interventi per risolvere la perdita sono in corso da parte dei pompieri mentre sul posto è arrivato anche l’amministratore del condominio. L’emergenza si è conclusa intorno alle 11 con l’arrivo dei tecnici della società del gas che si è occupata di riparare la perdita.

(seguono aggiornamenti)

