Città

SARONNO – Prima di Natale c’era stato il caso dell’uomo con il volto coperto di sangue che aveva bussato alle porte del palazzo urlando e chiedendo aiuto, ieri un grave malore in un appartamento a cui sono seguiti per l’intera notte accertamenti con alcuni condomini che non hanno potuto rientrare a casa e una vicina che si è sentita male per l’agitazione. Sono esasperati i residenti di un palazzo comunale di via Bergamo che chiedono un forte intervento per riportare la serenità nell’edificio.

“I problemi continuano da diversi mesi e degenerano ogni volta di più – spiegano i condomini preoccupati – ci sono continui problemi, via vai a qualsiasi ora del giorno e della notte, interventi continui delle forze dell’ordine per riportare la calma ma anche del personale sanitario per aiutare persone in difficoltà. Abbiamo paura ad aprire la porta quando qualcuno suona, abbiamo paura di uscire di casa la sera anche solo per vuotare la spazzatura. Possibile che non si riesce a restituire un po’ di serenità a noi residenti affrontando il problema legato a quanto accade in un appartamento?”.

L’ultima emergenza la notte di domenica 5 gennaio: “Una persona si è sentita male sono arrivate 2 automediche, un’ambulanza e due pattuglie dei carabinieri. La persona che non vive stabilmente nel palazzo è stato portato al Sant’Anna di Como. I carabinieri hanno realizzato dei controlli e una perquisizione. Qualche condominio non ha potuto rientrare a casa e una donna per l’agitazione ha dovuto essere soccorsa”.

I condomini, anche alcuni residenti degli stabili vicini, si sono rivolti all’Amministrazione comunale chiedendo un intervento che riporti la calma. Dal Comune fanno sapere di essere a conoscenza della criticità e di essere all’opera per affrontare e risolvere il problema.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti