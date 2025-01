Cronaca

SARONNO – Sono tre le persone coinvolte nell’incidente avvenuto oggi, mercoledì 8 dicembre, in via Montoli tra il quartiere Prealpi e la Cassina Ferrara.

Poco dopo le 14 è avvenuto l’impatto tra due auto. Entrambi i conducenti si sono fermati e hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

E’ arrivata un’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca. Il personale sanitario si è occupato dell’uomo al volante della prima auto, della donna sull’altra e di un 13enne. Tutti i tre sono apparti provati dall’accaduto ma in buone condizione. Considerando che la donna, una 40enne, era in dolce attesa è stata portata all’ospedale di Garbagnate in codice verde per una serie di accertamenti precauzionali. Contenuti anche i danni alle vetture coinvolte.

Sul posto anche la polizia locale che ha provveduto a deviare il traffico e ad effettuare i rilievi per risalire alle responsabilità del sinistro.

