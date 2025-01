news

Solana è una delle blockchain più famose nel settore delle criptovalute, particolarmente apprezzata per la versatilità e la scalibilità, così come per i costi bassi delle transazioni.

Negli ultimi due anni, le sue caratteristiche hanno attirato un numero crescente di sviluppatori di token che hanno contribuito alla crescita sul mercato della blockchain e del token SOL, attualmente scambiato a circa 213 dollari.

Tuttavia, come altre blockchain come Ethereum e BNB Smart Chain, anche Solana presenta alcuni problemi che richiedono soluzioni.

Ultimamente gli sviluppatori di Solana stanno cercando di risolvere il problema denominato “state growth problem,” ovvero la necessità di gestire un numero sempre crescente di account senza compromettere l’efficienza della blockchain.

La proposta degli sviluppatori, identificata come SIMD-215, introduce una funzione di hashing omomorfica basata su “lattice”, progettata per ottimizzare la gestione degli account e accelerare i processi di verifica sulla rete Solana.

Attualmente, la blockchain deve ricalcolare regolarmente lo stato di tutti gli account, un processo che diventa più complesso e oneroso con l’aumento degli utenti.

L’obiettivo del nuovo sistema è permettere a Solana di gestire miliardi di account senza sacrificare velocità o sicurezza.

Il co-fondatore di Solana Labs, Anatoly Yakovenko, ha definito questo problema come il principale ostacolo alla crescita della rete.

Il sistema proposto elimina la necessità di un ricalcolo continuo dello stato degli account. Invece, grazie all’approccio omomorfico, il sistema si concentra esclusivamente sugli account che hanno subito modifiche, ottimizzando i tempi di elaborazione.

Se implementata, la funzione di hashing basata su lattice potrebbe rappresentare una svolta per Solana. La rete, già riconosciuta come uno dei principali attori nel settore DeFi, ha registrato negli ultimi mesi un volume di scambi 43% superiore rispetto alla rete Ethereum su exchange decentralizzati (DEX).

Secondo i dati forniti da DefiLlama, il volume totale delle transazioni sui DEX di Solana ha superato i 113 miliardi di dollari, rispetto ai 78,9 miliardi di dollari della rete Ethereum. Questi numeri evidenziano una crescita costante e l’attrattiva della blockchain per sviluppatori e utenti.

All’efficienza di Solana si sono interessati anche sviluppatori esterni, con applicazioni che puntano alla creazione di una rete Layer-2 sulla blockchain. Tra questi troviamo Solaxy, un progetto che ha raccolto più di 9 milioni di dollari in presale.

Solaxy: una soluzione Layer-2 per Solana

Solaxy emerge come una soluzione Layer-2 innovativa progettata per potenziare la scalabilità e ottimizzare le prestazioni della rete Solana.

Durante i picchi di utilizzo, la rete di Solana può affrontare problemi significativi, tra cui congestione e ritardi nelle transazioni.

La difficoltà principale risiede nei limiti di scalabilità, che impediscono a Solana di sostenere un ecosistema in rapida espansione.

Per questo Solaxy propone una tecnologia Layer-2, al fine di ottimizzare il traffico e alleviare il carico della mainnet di Solana.

Attraverso un sistema di elaborazione off-chain, le transazioni vengono spostate su una piattaforma dedicata, riducendo il volume di dati gestiti dalla Layer-1.

Un elemento distintivo è il raggruppamento delle transazioni, una tecnica che consente di combinare più operazioni in un unico batch.

Questo metodo non solo incrementa la capacità di elaborazione della rete, ma riduce anche i costi, rendendo Solana più accessibile a utenti e sviluppatori.

Nonostante l’elaborazione off-chain, la sicurezza rimane una priorità. Le transazioni raggruppate vengono finalizzate sulla mainnet di Solana, assicurando la massima protezione e l’integrità dei dati.

La presale ha raccolto circa 9 milioni di dollari, dando la possibilità ai trader di comprare il token SOLX a 0,001592 dollari.

La presale è stata strutturata in più fasi, con incrementi progressivi del valore del token e la possibilità di fare subito staking comprandolo con ETH, USDT o carta di credito.

