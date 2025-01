ilSaronnese

UBOLDO – E’ Luigi Clerici sindaco di Uboldo confermato per il secondo mandato la scorsa primavera il protagonista odierna dell’intervista di fine anno de ilSaronno. Si tratta di 5 domande che danno ai primi cittadini l’opportunità di fare un bilancio dell’anno appena trascorso e di anticipare alcuni temi di quello in arrivo.

Ecco le risposte

Quali sono i progetti concretizzati nel 2024 dalla sua Amministrazione?

Conclusione dell’acquisizione degli immobili 1^ e 2^ lotto del comparto di Via S. Martino con l’approvazione del progetto preliminare. Dopo le elezioni amministrative di giugno in cui siamo stati confermati per il secondo mandato, abbiamo programmato interventi per eliminare le infiltrazioni negli stabili comunali, seppur sistemati con somma urgenza per permettere da subito l’utilizzo, a seguito degli eventi atmosferici di luglio/agosto 2023 quali:

Rifacimento copertura del Municipio e lavori di riqualificazione energetica;

Rifacimento copertura del Biblioteca e Casa dei Talenti e lavori di riqualificazione energetica;

Sostituzione impianto fotovoltaico all’Asilo Nido.

Lavori di ristrutturazione ampliamento strutture ex Mercantile con realizzazione impianto termico sede Polizia Locale, illuminazione cortile e recinzioni sky fitness, lavori di completamento fabbricato per associazioni, tettoia SOS, interventi che si dovrebbero ultimare entro la primavera del 2025. Lavori di sistemazione camminamento campo 10 al cimitero e rifacimento pavimentazione antitrauma alla scuola materna XX Settembre. Rinnovata per altri 10 anni la convenzione del Parco dei Mughetti tra i Comuni di Origgio (capofila), Uboldo, Cerro Maggiore e Gerenzano; nel 2024 abbiamo ricevuto la prima donazione di aree private nel Parco, due prati e un piccolo boschetto sui quali presto verranno progettati alcuni interventi di riqualificazione. Un ringraziamento ai Volontari del Parco, la parte più gratificante della “Comunità del Parco”.

Quali sono le sfide che attendono la sua comunità per il 2025?

Col primo gennaio si rinnoveranno le convenzioni con il Comune di Origgio del servizio di Polizia Municipale e della Prociv, durata cinque anni. Inizio della demolizione degli immobili 1^ e 2^ fase del comparto di via S. Martino; riqualificazione energetica ed estetica del palazzo comunale e piazza antistante; studio di fattibilità del 3 lotto asfaltature; aggiornamento/adeguamento rete delle fibra ottica per installazione del 5 lotto telecamere; valorizzazione lotto alla Minicava a seguito dello stralcio dal piano cave per realizzare un parco energetico da fonti rinnovabili ed una CER; manifestazione di interesse/assegnazione immobili disponibili dell’Ente tramite Social Bonus; conclusione sostituzione rete gas 2^ lotto con lo spostamento cabina gas su marciapiede di via A. M. Ceriani ed inizio 3^ lotto; realizzazione di manto fonoassorbente sulla via IV Novembre (I° lotto); valutazione ambientale preliminare della variante generale al PGT e recepimento delle proposte/suggerimenti, anche per la tutela di interessi diffusi, dai cittadini entro il 31/01/25.

Qual è stato il momento più difficile per lei come amministratore quest’anno e come lo ha superato? E quello più gratificante?

Dopo il periodo pandemico tutto si affronta con più spirito di partecipazione e collaborazione. Dalle situazioni difficili e negative che si presentano quotidianamente è possibile trovare sempre qualcosa di buono. I momenti più belli sono senz’altro gli incontri e le manifestazioni con i bambini degli asili e con i ragazzi delle scuole elementari e medie sia durante la piantumazione di nuove essenze ai parchi o all’orto botanico, e qui mi preme ringraziare i volontari di Eco90, gli insegnati e Gianni Riva, oltre la consegna delle borracce e delle borse di studio.

Se dovesse scegliere un luogo simbolico del suo Comune da far visitare a una delegazione straniera, quale sarebbe?

Penso agli affreschi del Bogani raffiguranti nell’abside la Parusia del Cristo morto e i Misteri della vita di Cristo nella Chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, oppure la Chiesetta di SS. Cosma e Damiano al cui interno vi sono affreschi eseguiti dal Legnanino e dal Bizzozzero, magari la Sala Consigliare, vista la curiosità dimostrata durante le manifestazioni e celebrazioni, contenente l’allegoria ed effetti del Buono e del Cattivo Governo di Ambrogio Lorenzetti eseguita da F. Vendramin.

Qual è stato il gesto più significativo di collaborazione o solidarietà che ha visto nella comunità quest’anno? E quale il momento più divertente?

Gesti di solidarietà e collaborazione sono presenti tutti i giorni nella mia comunità. Non c’è un evento che ricordi in modo particolare ma, il mio cuore si riempie di gioia ogni volta che vedo i volontari della nostra comunità che, con mani tese, segni concreti e di cooperazione in ogni suo genere, si calano nel vissuto quotidiano per dare sostegno ed aiuto. Non posso che esserne fiero di tutti loro e ringraziarli, a nome di tutta la comunità, infinitamente.

Prima di Natale, con alcuni miei assessori, ho fatto un tour negli asili nidi e nelle scuole dell’infanzia per condividere un momento di festa con i nostri bambini. Il loro stupore e la loro meraviglia nel vedere gli elfi, il babbo natale ed altre figuranti hanno creato attimi divertenti ed emozionanti indimenticabili oltre ad essere un momento per scambiarsi gli auguri e rafforzare il legame tra istituzioni e la comunità scolastica. I nostri piccoli sono il nostro futuro!

