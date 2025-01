iltra2

VEDANO OLONA – Il Comune di Vedano Olona informa che sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2025-2026 per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado.

Date importanti:

Apertura iscrizioni : lunedì 21 gennaio 2025, dalle ore 8.

: lunedì 21 gennaio 2025, dalle ore 8. Chiusura iscrizioni: lunedì 10 febbraio 2025, alle ore 20.

Dopo l’accettazione delle iscrizioni, sarà disponibile un servizio per la condivisione dei documenti necessari.

Come specificano i responsabili dell’Amministrazione civica vedanese, “si invita chiunque sia interessato a consultare i canali ufficiali per ulteriori dettagli e a non perdere queste scadenze fondamentali per garantire l’iscrizione dei propri figli al prossimo anno scolastico”.

(foto archivio: a Vedano Olona si pensa già all’inizio del prossimo anno scolastico)

