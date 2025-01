La ricevuta di avvenuto versamento deve essere consegnato presso l’ufficio di Polizia Locale negli orari di apertura al pubblico (12:30-13:30) o inviata via mail al seguente indirizzo:[email protected]. Coloro che invece intendono richiedere il tagliando per la prima volta, oppure coloro che nel corso dell’anno hanno cambiato autoveicolo, prima di effettuare il versamento dovranno compilare il modulo di richiesta disponibile presso Ufficio Protocollo oppure possono scaricarlo direttamente dal link presente in fondo a questa pagina. Il modulo dovra’ poi essere riconsegnato presso lo sportello dell’Ufficio Protocollo, allegando: la ricevuta dell’avvenuto versamento, la fotocopia della Carta di circolazione del veicolo intestato, la fotocopia della Carta d’identità.

Per il ritiro del tagliando sarete contattati dall’ Ufficio preposto al rilascio. In attesa del ritiro, si potrà usufruire dei parcheggi a pagamento, esponendo sul cruscotto copia del versamento effettuato.

L’importo del versamento è di 10 euro, effettuabile:

a) IN TESORERIA – Banco BPM Spa Ag. di Bregnano – Via Milano, 12 –

IBAN: IT37 Q 05034 51861 00000000 6000

b) IN POSTA – Conto corrente postale : N. 15626229 intestato Comune di Lomazzo servizio tesoreria

c) PAGOPA – è possibile anche effettuare il pagamento attraverso pagopa presente sul sito del Comune di Lomazzo e optando per “versamento spontaneo”

Causale: Tagliando parcheggi 2025 – marca del veicolo ***, modello ****, targa ****

In allegato trovate il modulo di richiesta per residenti

Per quanto concerne il “gratta e sosta”, nulla viene variato. Il “gratta e sosta” è utilizzabile come di consueto dai non residenti e da quanti non intendono avvalersi del tagliando per parcheggi.

I cartoncini gratta e sosta sono disponibili presso:

Bar Stazione di Polito Angela in piazza Stazione, 1

Bar Paloma in Via della Pace, 21

In alternativa al gratta e sosta è stato attivato un sistema di pagamento digitale della sosta attraverso dispositivi di telefonia mobile, scaricando l’app di MyCicero, inquadrando il QR code presente sui cartelli nelle aree di sosta a pagamento.

L’ufficio di Polizia Locale è a disposizione per eventuali informazioni alla mail: [email protected] al numero di telefono: 0296941229-30 dalle 12.30 alle 13.30.