SARONNO – Il direttore generale del Fbc Saronno (Eccellenza), Marco Proserpio, ha calato l’asso nel calcio mercato invernale, ne ha dato notizia il sito specialistico paolozerbi.com.

Il Saronno è pronto a rinforzare il centrocampo con l’arrivo di Alessio Papasodaro. Classe 1997, ha iniziato la prima parte di stagione alla Sestese. In biancoceleste ritroverebbe gli ex compagni Jordan Pedrocchi, Pietro Favilla, Federico Ortolani e Andrea Gatti, lo scorso anno tutti al Magenta. Si tratta, come ricorda Paolo Zerbi, di un innesto importante per la squadra di Fiorenzo Roncari, Papasodaro può essere quell’incontrista che serviva in mezzo al campo. Lo scorso anno in gialloblù è stato tra i protagonisti della cavalcata che ha portato il Magenta in Serie D attraverso i playoff.

Nel suo passato tanta Eccellenza, sia in Lombardia (Sestese, Legnano) sia in Piemonte (Borgomanero e Piedimulera).

Solbiatese 40 punti, Pavia e Caronnese 38, Mariano 36, Ardor Lazzate 35, Rhodense 34, Fbc Saronno 28, Meda 21, Vergiatese 20, Cinisello, Casteggio, Lentatese e Sedriano 19, Sestese e Ispra 15, Legnano 14, Robbio Libertas 8, Base 96 Seveso 6.

