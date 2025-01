Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – SEVESO – “Con grande emozione vi comunico di essere stato nominato Assessore al Comune di Seveso”.

Inizia così il messaggio condiviso sul proprio profilo Facebook dall’ex sindaco Roberto Crippa. “Ringrazio il sindaco Alessia Borroni e la sua amministrazione per questo incarico di grande responsabilità, mi permette di riprendere a fare politica mettendo in campo le qualità che più mi contraddistinguono: presenza sul territorio, vicinanza ai cittadini ed esperienza nella pubblica amministrazione. Perchè una città migliore si può avere solo attraverso l’ascolto dei cittadini”.

La nomina è arrivata dopo la revoca, lo scorso 30 dicembre, delle deleghe agli assessori Patrizia Del Pero e Antonio Santarsiero rispettivamente di Lega e Fratelli d’Italia. La sindaca ha spiegato che il rimpasto non è legato “ad una crisi politica e che il sostegno in consiglio comunale non è mai mancato”. A Crippa è stata assegnata la delega ai Lavori Pubblici.

