SARONNO – Si è conclusa nelle ultime ore con la consegna alla mensa “Amici di Betania” dei generi alimentari raccolti la prima edizione della Befana del Vigile, evento che ha segnato il ritorno di una tradizione storica in città.

La manifestazione, che si è svolta il giorno dell’Epifania, lunedì 6 gennaio, è stata resa possibile grazie all’impegno dell’associazione Apollos, già nota per la rinascita del calendario della polizia locale, e alla collaborazione con la Motobefana, molto amata dalla comunità saronnese. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del comune di Saronno e il supporto della Caritas Ambrosiana.

Durante l’evento, i cittadini hanno contribuito con generosità donando generi alimentari al Corpo di polizia locale. Su indicazione della Caritas, tutto il raccolto è stato consegnato alla mensa “Amici di Betania,” offrendo un aiuto concreto alle persone in difficoltà.

La Befana del Vigile ha unito tradizione e solidarietà, dimostrando come un’iniziativa dal sapore nostalgico possa trasformarsi in un momento di grande valore per la comunità. Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per il successo di questa prima edizione.

