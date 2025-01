ilSaronnese

CISLAGO – ORIGGIO – GERENZANO – Un successo straordinario e difficile anche solo da ipotizzare con una simile portata: in meno di due settimane sono arrivati ben 1.930 voti per il concorso delle vetrine natalizie più belle di Cislago, Gerenzano e Origgio. La partecipazione entusiasta delle comunità ha superato ogni aspettativa, dimostrando un’eccezionale attenzione dei clienti e una grande capacità di mettersi in gioco da parte dei commercianti. Un risultato davvero unico, sia per la quantità dei voti raccolti, sia per l’energia che ha accompagnato questa iniziativa promossa dai commercianti dei tre comuni con il supporto di Confcommercio Ascom Saronno e la mediapartner di ilSaronno.

Il titolo di vetrina più votata in assoluto va a Mary’s Flowers di Cislago, che ha saputo conquistare il cuore dei votanti con un allestimento creativo e coinvolgente. Per quanto riguarda Gerenzano, il riconoscimento come vetrina più votata è andato a Busnelli Sas, mentre a Origgio ha trionfato il Civico 1 Bar Tabaccheria. Sempre a Cislago, ma escludendo il vincitore assoluto, il più votato a livello cittadino è stato Synergy Style.

A breve, i vincitori saranno premiati con un riconoscimento speciale da parte di Confcommercio Ascom Saronno, a testimonianza dell’impegno e della creatività dimostrati. “Un grazie immenso ai clienti che hanno votato con tanta energia ed entusiasmo e ai commercianti che hanno saputo mettersi in gioco, rendendo questo concorso un vero evento per le nostre comunità”, hanno dichiarato gli organizzatori, sottolineando l’importanza di iniziative che valorizzano il commercio locale e uniscono il territorio.

La seconda edizione del concorso delle vetrine natalizie si è confermata un appuntamento partecipato e apprezzato, capace di creare un’atmosfera festosa e di promuovere il commercio locale. Un’esperienza che lascia il segno contribuendo a far cresce la magia del Natale tra luci, colori e creatività.

TUTTE LE VETRINE DI CISLAGO

TUTTE LE VETRINE DI GERENZANO

TUTTE LE VETRINE DI ORIGGIO

