Dogecoin (DOGE) è finalmente destinato a raggiungere $1 quest’anno, dopo più di 10 anni dal suo lancio nel 2014, secondo le previsioni degli analisti della principale azienda di criptovalute Galaxy per il 2025.

Dogecoin will finally hit $1, with the world’s largest and oldest memecoin touching a $100bn market cap. However, the Dogecoin market cap will be eclipsed by the Department of Government Efficiency, which will identify and successfully enact cuts in amounts exceeding Dogecoin’s… pic.twitter.com/xcwRHhpMTn — Galaxy (@galaxyhq) January 2, 2025

Se raggiungesse $1, Dogecoin avrebbe una capitalizzazione di mercato di circa $144 miliardi di dollari, quasi 3 volte superiore rispetto alla sua attuale capitalizzazione di mercato di $57 miliardi, secondo CoinMarketCap.

Ciò farebbe entrare la meme coin più grande del settore in un club esclusivo di criptovalute valutate oltre i $100 miliardi.

Attualmente, questo club include solo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP (XRP), Solana (SOL) e BNB (BNB).

Se Dogecoin riuscisse a raggiungere $1, ciò garantirebbe il suo continuo dominio nei mercati delle meme coin.

Il nuovo Dipartimento di Efficienza Governativa (D.O.G.E.) sotto la guida di Elon Musk nell’amministrazione Trump, che svelerà sprechi e frodi nel governo e spingerà per tagli alla spesa, dominerà i titoli dei giornali nel 2025.

Questo praticamente garantisce che Dogecoin manterrà una parte di “mind share” dominante nel mercato delle meme coin in ogni momento.

Qual è il prossimo passo per il prezzo di Dogecoin?

I rischi sembrano inclinati verso un enorme aumento del prezzo di Dogecoin quest’anno. Come dovrebbero comportarsi i trader? Entrare nel mercato ora o aspettare di acquistare su eventuali cali?

L’analisi tecnica suggerisce che un rialzo a breve termine è più probabile di una discesa in questo momento.

Attualmente scambiato intorno a $0,39, DOGE è aumentato di circa il 50% rispetto ai minimi di metà dicembre nell’area di $0,26, e sta continuando a salire seguendo una tendenza rialzista in atto da ottobre.

Tuttavia, con Dogecoin ancora giù di oltre il 20% rispetto ai massimi di dicembre nell’area di $0,48, i trader che entrano ora non avranno perso completamente il calo.

Dogecoin sta attualmente mantenendosi leggermente sopra la sua media mobile a 50 giorni (50DMA) e ben sopra la sua media mobile a 21 giorni (21DMA), suggerendo che il momentum sta tornando a favore dei rialzisti.

Un salto a breve termine per ritestare i $0,48 è probabile nelle prossime sessioni, mentre si avvicina l’arrivo dell’amministrazione Trump.

Una rottura sopra questo livello aprirebbe la prospettiva di un rapido ritorno ai massimi del 2021 nell’area dei $0,70.

Naturalmente, questo è il mercato delle meme coin, e niente sale in linea retta. $1 è certamente raggiungibile quest’anno, ma il percorso verso quel traguardo probabilmente includerà ulteriori cali del 40% o più, come visto più recentemente a dicembre.

