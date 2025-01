ilSaronnese

GERENZANO – E’ Stefania Castagnoli sindaco di Gerenzano dal 2022 la protagonista odierna dell’intervista di fine anno de ilSaronno. Si tratta di 5 domande che danno ai primi cittadini l’opportunità di fare un bilancio dell’anno appena trascorso e di anticipare alcuni temi di quello in arrivo.

Ecco le sue risposte

Quali sono i progetti concretizzati nel 2024 dalla sua Amministrazione?

Il 2024 è stato un anno cruciale per la nostra comunità, che ha visto la continuazione della ricostruzione dopo le gravi grandinate che nel 2023 hanno causato danni significativi a strutture pubbliche, edifici privati e infrastrutture. Come amministrazione, ci siamo impegnati con determinazione per ripristinare ciò che era stato compromesso; tuttavia è doveroso riconoscere che il nostro impegno ha dovuto confrontarsi con alcune difficoltà, come la mancanza di personale presso l’Ufficio Tecnico e la scarsità di risorse economiche disponibili.

Tra i principali risultati raggiunti, vorrei sottolineare il ripristino e rafforzamento delle infrastrutture locali. Abbiamo completato la sistemazione della Scuola Media Enrico Fermi (rifacimento copertura dell’edificio completo di nuovo isolamento termico, rifacimento della pensilina d’ingresso, chiusura dei lucernari sulla copertura, tinteggiatura delle facciate e taglio degli alberi e tinteggiature interne ), il rifacimento della copertura della biblioteca e dell’auditorium e tinteggiatura interna; ripristinato i 127 centri luminosi; completato la copertura di Palazzo Fagnani Clerici, sia la parte comune con la Coop. Scelag sia quella di proprietà comunale e il rifacimento completo della copertura del Centro Anziani. Qualche settimana fa sono stati avviati i lavori di rifacimento delle coperture al cimitero.

Sono stati potenziati i servizi ai cittadini, come il pago PA e il nuovo sito del Comune, che ha una veste grafica completamente rivisitata ed è ispirato ai principi di centralità dell’utente, presentando un’interfaccia semplice e intuitiva per la consultazione da parte del cittadino. Riqualificati i giochi nel parchetto di Via Ghirimoldi, pensati per creare uno spazio ancora più sicuro e accogliente per i nostri piccoli.

L’inclusione sociale e la promozione di pari opportunità sono valori fondamentali che abbiamo perseguito anche attraverso la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione con altri comuni limitrofi “Sport & Disabilità”, con l’obiettivo di costruire una rete territoriale in grado di favorire l’integrazione di persone con disabilità nelle attività associative e, in particolare, nel mondo sportivo locale.

Con l’obiettivo di garantire un territorio sempre più protetto e consapevole, sono stati organizzati incontri sul controllo del vicinato, sulla prevenzione delle truffe, è stato rinnovato l’impegno nel progetto “Stazioni sicure” per garantire maggiore sicurezza e serenità nella nostra stazione ferroviaria ed è stata firmata la convenzione con l’Associazione Nazionale Carabinieri, grazie alla quale è stato possibile potenziare la presenza dei volontari sul territorio.

Quali sono le sfide che attendono la sua comunità per il 2025?

Le sfide del 2025 saranno molteplici. Una delle priorità sarà il completamento di progetti programmati ed alcuni già avviati: completamento dei lavori di ripristino al cimitero, sistemazione degli impianti fotovoltaici sulla Scuola Primaria Clerici e sul Municipio, sistemazione parte interna del secondo piano del Centro Anziani; lavori di sistemazione al Palazzetto dello Sport (bagni, copertura, sostituzione pompe e porte anti incendio); sostituzione centrale termica presso il Parco degli Aironi. Verrà posta attenzione alle asfaltature e ai lavori di manutenzione stradale: alcuni interventi erano già stati finanziati, ma gli effetti delle grandinate ci hanno costretto a spostare le relative risorse su altre emergenze. Nel 2025 verrà avviato il processo di revisione del PGT, strumento fondamentale per pianificare lo sviluppo urbanistico e territoriale del nostro Comune. Tra gli obiettivi più significativi, il nostro impegno sarà di terminare il progetto di riqualificazione di Palazzo Fagnani, uno degli edifici storici più rappresentanti di Gerenzano e completare il trasferimento della biblioteca comunale nei nuovi spazi: sarà creato un polo culturale e un vero punto di riferimento per i cittadini di ogni età.

Continueremo a cercare e cogliere tutte le opportunità che ci permettano di migliorare i servizi e le infrastrutture del nostro Comune, quindi monitoreremo i bandi pubblici che rappresentano una risorsa fondamentale per realizzare progetti di sviluppo e valorizzazione del territorio e incentiveremo la nostra partecipazione all’accordo “Smartland” quale Progetto Territoriale Integrato: per progetti di miglioramento infrastrutturale, per eventi di carattere culturale, educativo e sociale (eventi, programmi di inclusione), per la sostenibilità ambientale (miglioramento del verde pubblico e efficienza energetica).

Non da ultimo, il personale comunale: nel 2024 abbiamo affrontato una serie di difficoltà legate alla mancanza di risorse, che ha influito sulla capacità di garantire alcuni servizi e progetti, almeno come avevamo previsto. Siamo determinati nel 2025 a continuare e potenziare la ricerca di personale qualificato per garantire che i servizi siano sempre più efficienti.

Qual è stato il momento più difficile per lei come amministratore quest’anno e come lo ha superato? E quello più gratificante?

Il momento più difficile del mio mandato da sindaco è sicuramente stato affrontare la mancanza di personale e le difficoltà nella gestione dei servizi comunali. Abbiamo dovuto fare i conti con un numero insufficiente di risorse umane e di avvicendamento di posizioni che ha rallentato alcuni progetti fondamentali e ha creato difficoltà operative nei vari settori. Con la collaborazione di tutti, anche degli assessori, l’ottimizzazione delle risorse disponibili e migliorando l’efficienza degli uffici, passo dopo passo siamo riusciti a creare una rete di supporto che ci ha permesso di andare avanti, pur tra le difficoltà.

Uno dei momenti più gratificanti del mio mandato è stato vedere l’entusiasmo e la curiosità nei volti dei bambini durante la visita in Comune. In quei momenti, ho sentito di aver fatto la scelta giusta nel dedicare il mio impegno a questa comunità. I bambini rappresentano il futuro, e vedere la loro partecipazione, il loro interesse per la politica locale, e la loro voglia di scoprire come funziona il Comune, mi ha ricordato quanto sia importante il nostro lavoro per le generazioni che verranno. È stato un segno tangibile che, nonostante le difficoltà quotidiane, la nostra amministrazione è in grado di fare la differenza nella vita delle persone, in particolare dei più giovani.

Se dovesse scegliere un luogo simbolico del suo Comune da far visitare a una delegazione straniera, quale sarebbe?

Sceglierei senza esitazione il nostro Parco degli Aironi perché rappresenta non solo la straordinaria bellezza naturale del nostro territorio, ma anche l’impegno della nostra comunità per la salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione del nostro patrimonio naturale. Realizzato grazie alla riqualificazione di una vecchia discarica, oggi è diventata un’oasi naturale di grande valore ecologico. Questo progetto di recupero ha rappresentato una sfida importante, ma anche un’opportunità per dimostrare come è possibile trasformare un’area inquinata in uno spazio verde, fruibile dalla comunità e sostenibile dal punto di vista ambientale.

Inoltre la delegazione potrebbe fermarsi presso il ristorante nel Parco, gestito dalla Cooperativa Il Granello, che è molto più di un semplice locale dove si mangia. È un progetto che si impegna attivamente a favorire l’inclusione e la formazione professionale delle persone con disabilità, offrendo loro l’opportunità di acquisire competenze pratiche nel settore della ristorazione e di integrarsi nel mondo del lavoro.

Insomma il Parco è angolo di natura e biodiversità, simbolo di impegno per la sostenibilità, messaggio positivo di rigenerazione urbana, luogo di incontro ed esempio di promozione di inclusione e responsabilità sociale.

Qual è stato il gesto più significativo di collaborazione o solidarietà che ha visto nella comunità quest’anno? E quale il momento più divertente?

Tanti sono i momenti significativi e tra questi il Palio, che lo scorso anno ha radunato persone di tutte le età, creando un forte senso di unione e di partecipazione. Non è stata solo una competizione tra rioni, ma un’occasione in cui ciascun membro della comunità si è impegnato, dando il proprio contributo per la buona riuscita dell’evento. Tanti cittadini si sono organizzati per preparare le diverse attività, dalla sfilata con splendidi abiti ai giochi, e ognuno ha messo a disposizione il proprio tempo e le proprie risorse per il bene comune. La competizione tra i vari rioni poi si è trasformata in una vera e propria festa, in cui il buon umore e la voglia di divertirsi hanno prevalso, non solo per gli “attori” del Palio, ma anche per gli spettatori!

Non posso dimenticare anche le giornate di pulizia del paese, iniziative che hanno visto cittadini mettersi insieme per prendersi cura del nostro ambiente. Da giovani a pensionati, tutti hanno partecipato con grande entusiasmo e dedizione, lavorando fianco a fianco per rendere il nostro paese più pulito e accogliente e dimostrando forte senso civico.

