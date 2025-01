ilSaronnese

GERENZANO – La comunicazione viene direttamente dall’Amministrazione civica di Gerenzano, l’illuminazione nella periferia via Inglesina che tra l’altro porta al palasport ed al centro sportivo è andata fuori uso.

“Si avvisa la cittadinanza che il guasto sulla pubblica illuminazione di via Inglesina e F.lli Ghirimoldi è già stato prontamente segnalato fin da sabato 4 gennaio ad Enel. Purtroppo – sottolineano dal Comune – è stata tranciata una intera linea e i tempi di intervento non saranno immediati. Prestiamo attenzione, soprattutto nelle ore serali, alla circolazione stradale. Si raccomanda prudenza e di moderare la velocità”.

(foto archivio: un tecnico al lavoro sulla illuminazione pubblica in una località della zona. I black out nel Saronnese non sono affatto infrequenti)

09012025