SARONNO – E’ stata la notizia dei diversi cinghiali sono stati avvistati nei pressi di Saronno nelle ultime settimane l’articolo più letto nelle ultime 24 ore su ilSaronno.

Diversi cinghiali sono stati avvistati nei pressi di Saronno, suscitando preoccupazione tra i cittadini.

In via Bergamo, i condomini vivono una situazione di esasperazione a causa di continui problemi legati alla sicurezza. Gli abitanti chiedono interventi immediati per ripristinare la tranquillità.

Una fuga di gas in via San Giuseppe ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale. L’area è stata messa in sicurezza con una mattinata un po’ movimentata per la vicinanza col mercato cittadino.

Uno scontro alle porte dell’istituto Prealpi ha coinvolto una mamma in dolce attesa e un tredicenne, entrambi soccorsi prontamente. Le loro condizioni non destano preoccupazioni.

È stato affidato l’appalto per il trasloco del Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese ma non ci sono notizie sulla nuova sede e sui tempi.

