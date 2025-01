Limbiate

LIMBIATE – “Oggi giovedì 9 e domani venerdì 10 gennaio via Dante di Limbiate sarà chiusa al traffico veicolare nel tratto compreso tra via Manin e via Matteotti”. L’annuncio viene direttamente dall’Amministrazione civica limbiatese.

Continuano dal Comune, spiegando la natura dell’intervento che è stato previsto in questi due giorni: “La chiusura è necessaria per consentire gli interventi di potatura degli alberi di Villa Mella, garantendo la sicurezza di operatori e cittadini durante i lavori. Invitiamo tutti a prestare attenzione alla segnaletica presente sul posto e a utilizzare percorsi alternativi per evitare disagi”.

(foto: archivio: un cantiere presente nella zona. Una serie di lavori si tengono da oggi in via Dante a Limbiate, e comportano alcune modifiche viabilistiche)

09012025