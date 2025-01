VEDANO OLONA – “A causa della mancanza di personale addetto alla raccolta porta a porta, potrebbero verificarsi ritardi nel completamento delle operazioni di raccolta e, in alcuni casi, piccoli disservizi”: così i responsabili dell’Amministrazione civica di Vedano Olona.

Proseguono dal Comune vedanese: “L’attuale situazione è dovuta al fatto che l’influenza stagionale ha colpito anche gli operatori ecologici in un periodo critico, in cui la produzione di rifiuti è sensibilmente più elevata. Da parte nostra non possiamo che ringraziare tutti i concittadini per la comprensione e la collaborazione e raccomandiamo di esporre i rifiuti secondo il calendario consueto”.