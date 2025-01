news

Il concorrente di Popcat, Catslap ($SLAP), ha fatto impennare i tori dopo l’annuncio di un burn da 1 milione di dollari che avverrà il 31 gennaio.

Il burn sicuramente darà ulteriore slancio al momentum del prezzo del token, che è aumentato del 42% negli ultimi sette giorni.

Al contrario, Popcat è riuscito a guadagnare solo il 13,3% nello stesso periodo, mentre i grandi investitori stanno ruotando verso le monete più recenti con un maggiore potenziale di ROI.

Infatti, Catslap sta superando altre monete a tema gatto come Popcat, MEW e Simon’s Cat, con il volume di trading di $SLAP salito a 568.000 dollari.

Listen up slappers. $1M burn is coming. We’re about to make history Jan 31st. Be there or get slapped 😸 pic.twitter.com/Jwxqvuxe4N — Catslap (@CatSlapToken) January 6, 2025

Vai al sito di Catslap

I tori puntano a un’esplosione del prezzo di $SLAP del 349%

I tori ora mirano a un movimento da $0,00304 fino al massimo storico di $0,00946 raggiunto il 4 dicembre, il che comporterebbe un aumento del prezzo del 349%.

A movimentare le acque è la consapevolezza che la Stagione 1 dell’airdrop di Catslap termina tra quattro giorni. Si può partecipare alla campagna facendo slap sul sito web e iscrivendosi alle quest di Zealy.

Lo Slapdrop prevede un giveaway di $10.000 ciascuno per i primi 10 classificati, con i runner-up della community che riceveranno un airdrop.

Ci sono ora più di 21.000 detentori di token $SLAP e un seguito social combinato che ammonta a 15.700 persone. Catslap è stato quotato sui DEX solo il 21 novembre 2024.

La profonda liquidità nel pair di trading SLAP/WETH, pari a $4,3 milioni, sta anche rendendo felici i trader, con il 54% bloccato per sei mesi, quindi non c’è bisogno di preoccuparsi di rug pull per quanto riguarda questo progetto.

In questo breve lasso di tempo, il numero di slap sul sito web è aumentato a 2,473 miliardi, mentre il divertimento e l’irriverenza del protocollo Slap-to-Earn si stanno diffondendo in tutto il mondo.

Qui sotto puoi vedere le classifiche Slap-to-Earn sulla leaderboard attuale del sito web:

Meme coin come Catslap si posizionano bene per fare soldi

Con Bitcoin di nuovo sopra i $100.000, segnando $102.408, e l’elezione di Donald Trump alla presidenza certificata dal Congresso, il mercato delle criptovalute ha iniziato l’anno con slancio.

Mentre gli investitori riequilibrano i loro walleti per quello che potrebbe essere l’anno più importante di sempre, le meme coin come Catslap, grazie al suo protocollo unico Slap-to-Earn, sono pronte a fare un grande salto in avanti.

Le meme coin hanno un valore complessivo di $131 miliardi, secondo CoinGecko, e il volume di trading giornaliero è di $12,1 miliardi.

La stagione delle altcoin sta per esplodere e gran parte dei nuovi capitali guarderà al settore delle meme coin per ottenere ritorni enormi sugli investimenti

$SLAP ha già offerto rendimenti superiori al 3.000% per i primi investitori e le ultime notizie sul burning mostrano che intende utilizzare tutte le leve a sua disposizione per aumentare il prezzo e premiare la sua community.

Il programma di burn finora ha un valore di $1,52 milioni, con la rimozione di 466.540.797 token $SLAP dall’offerta. Aggiungere un altro milione di dollari all’inceneritore sicuramente aiuterà a dare una spinta al prezzo del token.

Oltre al burning a supporto del prezzo, il team ha un programma di buyback in corso. I buyback dei token avvengono ogni 20 minuti sul mercato aperto e hanno accumulato un valore totale di $918.798 (280.998.380 token $SLAP).

I primi 10 avranno un montepremi di $100.000

Il coinvolgimento della community di Catslap nelle attività di slapping e nelle quest è aumentato notevolmente, grazie alla prospettiva di entrare tra i primi 10 nella classifica e condividere il montepremi di $100.000.

La Zealy Community Campaign ha introdotto una classifica per registrare gli slap su Zealy. Tutte le attività e gli slap contribuiscono al punteggio complessivo per lo Slapdrop.

Per essere idonei alle quest di Zealy bisogna sia possedere $SLAP sia completare l’apposita quest “Best Wallet address” su Zealy

Come comprare Catslap ($SLAP) su Best Wallet

Per acquistare $SLAP su Best Wallet, che è facile da usare, basta avere l’app del wallet, che si può scaricare da Google Play o da App Store.

$SLAP è anche quotato sull’exchange centralizzato MEXC e tramite il widget di exchange sul sito web di Catslap. E naturalmente, c’è anche il DEX Uniswap.

Catslap è stato auditato da SolidProof e ha un punteggio di affidabilità del progetto del 99% su DEXtools. Unisciti alla community di Catslap su X e Telegram per rimanere aggiornato sul prossimo Popcat.

Vai al sito di Catslap