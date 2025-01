Cronaca

CISLAGO / CASTRONNO – L’altra sera a Cislago alle 20 lungo la Sp 21 che porta nella zona di Gorla Minore intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo per soccorrere un 56enne rimasto contuso per la caduta dalla propria bicicletta. Non ha riportato comunque gravi lesioni ed è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Castellanza per essere visitato e medicato.

Intervento, la scorsa notte dei carabinieri della Compagnia di Saronno in via Piave a Castronno per soccorrere un giovane di 15 anni caduto dalla motocicletta: sul posto, erano le 22.20, è intervenuta anche una ambulanza della Croce rossa, il ragazzo ha riportato lesioni e contusioni varie ma non è apparso in pericolo di vita. I militari dell’Arma hanno subito avviato accertamenti per chiarire i contorni dell’accaduto.

