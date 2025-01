Città

SARONNO – Il Centro culturale islamico di via Grieg a Saronno organizza un corso gratuito di lingua araba rivolto agli adulti non arabofoni, un’opportunità unica per apprendere una lingua affascinante e scoprire una nuova cultura.

Corso di arabo base:

Giorno : ogni martedì.

: ogni martedì. Date : dal 14 gennaio al 25 febbraio 2025.

: dal 14 gennaio al 25 febbraio 2025. Orario: 19- 21.

Corso di arabo intermedio:

Giorno : ogni mercoledì

: ogni mercoledì Date : sino al 26 febbraio 2025.

: sino al 26 febbraio 2025. Orario: 19-21.

Luogo: Via Grieg 44, Saronno.

Contatti per informazioni:

Le iscrizioni sono aperte e potranno essere effettuate direttamente alla prima lezione. “Unisciti a noi per intraprendere questo viaggio linguistico e culturale” dicono gli organizzatori di questa iniziativa.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: il centro islamico di via Grieg a Saronno. Ai nastri di partenza è dunque l’edizione 2025 del tradizionale corso di arabo)

09012025