CARONNO PERTUSELLA / ROVELLASCA – La Croce Azzurra ha ufficialmente aperto le candidature per il bando di servizio civile universale. Si tratta di un’esperienza formativa rivolta a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti.

Sarà possibile prestare servizio nelle sedi di Como, Rovellasca, Porlezza e Caronno Pertusella. Un totale di 9 giovani avranno l’opportunità di vivere un anno all’insegna della crescita personale e professionale: si tratta infatti di un percorso formativo articolato in moduli di carattere generale e specifico, finalizzato a sviluppare competenze utili sia per il servizio che per il futuro professionale.

I giovani saranno chiamati in prima persona a dare il proprio contributo, con l’opportuna formazione, affiancando gli operatori di Croce Azzurra nelle loro attività, ad esempio nella gestione della sede, dei mezzi, accompagnamento dei pazienti in servizi non urgenti, lavori di ufficio e tanto altro.

Il progetto prevede un impegno di 25 ore settimanali, distribuite su un periodo di 12 mesi. Ai volontari è garantito un contributo economico di 507,30 euro al mese, oltre alla copertura assicurativa.

E’ possibile presentare la propria candidatura entro e non oltre le ore 14 di martedì 18 febbraio, seguendo le istruzioni di Croce Azzurra sulla pagina web dedicata

