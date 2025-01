Altre news

SARONNO – Oggi i cieli saranno molto nuvolosi al mattino, con deboli piogge in via di assorbimento durante il pomeriggio. Dalla sera si prevedono schiarite e non sono attese ulteriori precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra una minima di 5°C e una massima di 10°C, con lo zero termico posizionato a 2025 metri. I venti soffieranno deboli da Ovest-Nordovest al mattino e saranno assenti nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo segnalata. Per aggiornamenti, visita 3BMeteo.

La circolazione depressionaria, responsabile della residua instabilità mattutina, si allontana progressivamente, favorendo un miglioramento. Le pianure occidentali e le aree pedemontane saranno inizialmente interessate da cieli nuvolosi con deboli piogge, seguite da schiarite nel pomeriggio. Sulle Prealpi e zone orientali si prevede un assorbimento delle piogge mattutine già dal pomeriggio, con cieli più aperti in serata. Sulle Alpi e Orobie, le deboli nevicate mattutine si trasformeranno in pioggia nel pomeriggio, con ampi rasserenamenti dalla sera. I venti saranno deboli, con una rotazione dai quadranti sud-orientali a quelli nord-occidentali, mentre lo zero termico scenderà intorno ai 1850 metri.

LAZZATE – Oggi il tempo è caratterizzato da cieli molto nuvolosi al mattino, con deboli piogge in via di esaurimento nel corso del pomeriggio, seguite da schiarite in serata. Non sono attese ulteriori precipitazioni nelle prossime ore. Le temperature si mantengono tra una massima di 8°C e una minima di 4°C, con lo zero termico a 1924 metri. I venti sono assenti sia al mattino che al pomeriggio, e non sono presenti allerte meteo.

TRADATE – Oggi il tempo è caratterizzato da cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, che si esauriranno nel corso del pomeriggio, lasciando spazio a schiarite in serata. Non sono previste ulteriori precipitazioni nelle prossime ore. Le temperature oscillano tra una massima di 8°C e una minima di 3°C, con lo zero termico a 1924 metri. I venti sono assenti sia al mattino che al pomeriggio, e non ci sono allerte meteo in corso.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.