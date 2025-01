news

Nel 2024, l’evoluzione del mercato assicurativo ha visto emergere l’assicurazione online come la scelta preferita per moltissimi automobilisti. Le polizze RCA acquistate direttamente online, senza passare per intermediari o agenzie tradizionali, sono oggi più vantaggiose che mai. Secondo i dati più recenti, le compagnie che operano principalmente attraverso il canale diretto hanno un premio medio inferiore a quello delle agenzie tradizionali, con un premio che si attesta a 379 euro. Questo valore rappresenta un aumento dell’5,7% rispetto all’anno scorso, ma è comunque più competitivo rispetto al premio medio delle polizze sottoscritte tramite agenzie, che raggiunge i 421 euro.

Uno dei principali motivi di questa differenza di prezzo è legato alla minore incidenza dei costi operativi per le compagnie che adottano il canale diretto. Eliminando l’intermediazione, le compagnie assicurative sono in grado di applicare premi più bassi e di offrire ai consumatori tariffe più vantaggiose. Questo trend è destinato a continuare, poiché la digitalizzazione sta cambiando il modo in cui le persone acquistano le assicurazioni, rendendo il processo più efficiente e trasparente. Le compagnie come Allianz Direct, che operano principalmente online, sono in grado di offrire polizze competitive senza sacrificare la qualità del servizio.

Un altro aspetto importante che spinge molti automobilisti a scegliere il canale online è l’accessibilità e la trasparenza. Le polizze online sono caratterizzate da una chiara esposizione dei costi e delle garanzie, che consente agli utenti di fare scelte informate e in piena autonomia. Con Allianz Direct, ad esempio, i clienti possono facilmente accedere a tutte le informazioni necessarie per comprendere appieno il contenuto della polizza, senza sorprese nascoste. Questo livello di chiarezza e di apertura è uno dei motivi per cui sempre più persone si rivolgono a queste soluzioni. Inoltre, la possibilità di modificare la propria polizza in tempo reale è un altro vantaggio che il canale diretto offre rispetto alle agenzie tradizionali.

Nel 2024, la scontistica è un altro fattore che gioca un ruolo cruciale nel determinare la convenienza delle polizze online. Oltre al risparmio derivante dall’assenza di intermediari, le compagnie come Allianz Direct applicano sconti significativi, che consentono agli automobilisti di ridurre ulteriormente il premio finale. Secondo i dati, il 91% dei contratti RCA sottoscritti prevede uno sconto medio di circa 210 euro, un risparmio che incide in modo sostanziale sul costo finale della polizza. Questo tipo di sconto non è solo un incentivo economico, ma anche una dimostrazione dell’attenzione che le compagnie come Allianz Direct pongono verso i propri clienti, cercando di offrire il miglior rapporto qualità-prezzo possibile.

Inoltre, il canale digitale ha reso il processo di sottoscrizione più rapido e conveniente. In pochi clic, gli automobilisti possono ottenere un preventivo personalizzato e immediato, senza doversi recare fisicamente in un’agenzia. Questo ha portato ad un aumento significativo della mobilità degli assicurati, con il 16,9% degli automobilisti che ha cambiato compagnia nel 2024, un dato che segna una crescita rispetto al 2023. La possibilità di ottenere tariffe più basse e di personalizzare la propria polizza ha contribuito a rendere il canale diretto la scelta preferita da molti consumatori.

Nel 2024, dunque, il canale diretto rappresenta una scelta sempre più conveniente per gli automobilisti italiani. Le polizze online offrono tariffe competitive, trasparenza, sconti significativi e un servizio rapido ed efficiente. Compagnie come Allianz Direct si sono affermate come leader nel settore delle assicurazioni auto online, grazie alla loro capacità di offrire soluzioni personalizzate che rispondono alle esigenze di un pubblico sempre più attento e informato.