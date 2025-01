Basket

SARONNO – Sabato alle 17 l’Az Robur Saronno torna al PalaBorsani di via Legnano a Castellanza per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West. I ragazzi del presidente Ezio Vaghi alle 17 incontreranno Piacenza in uno scontro diretto fondamentale per la zona salvezza.

Ticketmaster. “Ci vediamo al palazzetto!” l’invito dei dirigenti roburini. Per l’occasione è possibile acquistare i biglietti anche in prevendita online sul sito del partner Az Robur Saronno,

(foto: archivio: Az Robur Saronno in un’azione di gioco durante un precedente incontro stagionale in questo campionato di serie B Nazionale maschile di basket, nel quale i saronnesi sono neopromossi e stanno lottando per l’obiettivo della salvezza)

10012025