ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Il direttivo del gruppo cinema di Caronno ha abbracciato con entusiasmo un progetto speciale: portare in scena un musical e destinare l’intero incasso della vendita dei biglietti alla Fondazione dell’istituto neurologico Besta di Milano. L’appuntamento è sabato 18 gennaio alle 21, al cinema di Caronno Pertusella.

Al centro dell’iniziativa c’è la compagnia teatrale “Bestaonstage”, una realtà consolidata che da oltre 13 anni si impegna nella produzione di spettacoli con l’obiettivo di raccogliere fondi per progetti di studio e ricerca. Quest’anno, l’obiettivo è ambizioso: contribuire all’acquisto di un sequenziatore per lo studio dei tumori cerebrali infantili e adulti. Questo strumento, fondamentale per individuare mutazioni del Dna tumorale, aiuterà a trovare bersagli per farmaci biologici, offrendo nuove speranze ai pazienti.

Lo spettacolo, intitolato “Tutto è possibile, anche l’impossibile”, è una versione moderna del classico Mary Poppins. Diretto e coreografato da Veronica Radaelli, neuroncologa dell’istituto Besta, lo spettacolo propone una rilettura originale della storia. La stessa Veronica Radaelli interpreta Mary Poppins, portando sul palco una magia che unisce competenza professionale e sensibilità artistica.

Questa versione di Mary Poppins sorprende per la sua contemporaneità: i droni prendono il posto degli aquiloni, mentre mamma Banks, anziché essere una suffragetta, organizza flash mob. Il tema centrale è il tempo, quel “tempo buono” che spesso sfugge nella frenesia quotidiana, ma che diventa prezioso quando speso in piccoli gesti di cura e attenzione verso gli altri. Accanto a questo tema attuale, si ritrovano i grandi classici, come la difficoltà di papà Banks di andare “oltre il proprio naso”, che regalano una dimensione senza tempo alla narrazione.