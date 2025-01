Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – E’ Massimiliano Occa, eletto in primavera sindaco di Ceriano Laghetto il protagonista odierno dell’intervista di fine anno de ilSaronno. Si tratta di 5 domande che danno ai primi cittadini l’opportunità di fare un bilancio dell’anno appena trascorso e di anticipare alcuni temi di quello in arrivo.

Ecco le sue risposte

1. Quali sono i progetti concretizzati nel 2024 dalla sua Amministrazione?

Siamo entrati in carica a giugno, quindi abbiamo avuto solo una parte dell’anno per iniziare a realizzare i nostri progetti e lasciare a Ceriano la nostra impronta, ma posso dire con orgoglio che ci siamo messi subito al lavoro.

Tra le prime azioni concrete, ci sono stati gli interventi sul sociale, un ambito su cui era necessario un’importante azione di recupero. Con diverse azioni mirate, abbiamo destinato oltre 150.000 euro dell’avanzo di bilancio a progetti fondamentali, come il sostegno all’inclusione scolastica per i bambini con disabilità, il potenziamento della scuola dell’infanzia, e il supporto agli anziani attraverso l’inserimento del Servizio Assistenza Domiciliare e l’introduzione del custode sociale, una figura nuova per Ceriano, pensata per garantire maggiore vicinanza e supporto alle persone fragili, rispondendo a necessità pratiche quotidiane e favorendo il loro benessere complessivo.

Un’altra realizzazione di cui siamo orgogliosi è stata l’approvazione del nuovo Piano di Gestione Cimiteriale. Questo piano risponde a un’esigenza fondamentale della comunità, prevedendo un ampliamento dei posti disponibili nel cimitero comunale, così da garantire una gestione adeguata e rispettosa per i prossimi anni.

Sul fronte dell’innovazione, uno dei nostri obiettivi era migliorare la comunicazione con i cittadini, e in tal senso il lancio del nuovo sito del Comune, rivitalizzando un progetto rimasto fermo da tempo, è stato un traguardo importante.

Questi primi passi segnano la direzione che vogliamo seguire: attenzione alle persone, pianificazione strategica e una gestione efficiente delle risorse per il bene della comunità.

2. Quali sono le sfide che attendono la sua comunità per il 2025?

Il 2025 sarà un anno cruciale per Ceriano Laghetto, perché ci troveremo a dover affrontare alcune sfide importanti che richiederanno visione, impegno e capacità di lavorare insieme.

Innanzitutto, il tema delle risorse economiche rappresenterà una delle sfide principali. Gli enti locali devono fare i conti con bilanci sempre più stretti, in cui è fondamentale riuscire a garantire i servizi essenziali e, al tempo stesso, progettare interventi di lungo periodo per il bene del paese. In questo contesto, sarà prioritario individuare nuove fonti di finanziamento, partecipare a bandi e ottimizzare le risorse disponibili, per continuare a investire nel benessere della nostra comunità.

Un’altra sfida importante sarà la riqualificazione e il rilancio delle infrastrutture. Abbiamo avviato una mappatura puntuale delle criticità, dal decoro urbano alla manutenzione delle strade e degli spazi pubblici, e il 2025 dovrà essere l’anno in cui inizieremo a tradurre questi piani in risultati concreti. Un esempio su tutti sarà la gestione del verde pubblico che vivrà una piccola rivoluzione di metodo per garantire a Ceriano le migliorie che merita.

Non sarà dimenticato l’ambiente: il 2025 sarà l’anno in cui cercheremo di fare un salto di qualità nelle politiche di sostenibilità, promuovendo un’educazione ecologica più capillare e mettendo in atto interventi che ottimizzino la gestione dei rifiuti.

Infine, forse la sfida più grande di tutte: continuare a rafforzare il legame tra i cittadini e l’Amministrazione. La nostra è una comunità ricca di iniziative, ma spesso capita che le persone si sentano distanti dalla gestione pubblica. È nostro dovere continuare a costruire un dialogo trasparente, coinvolgendo i cittadini nei processi decisionali e nelle scelte che riguardano il futuro del nostro paese.

Siamo pronti a rimboccarci le maniche, sapendo che queste sfide, se affrontate con determinazione e collaborazione, rappresentano anche un’opportunità per crescere come comunità.

3. Qual è stato il momento più difficile per lei come amministratore quest’anno e come lo ha superato? E quello più gratificante?

Il momento più complicato possiamo dire sia stato l’avvio delle attività dopo l’insediamento. È sempre una sfida entrare in un contesto amministrativo nuovo, prendere il controllo delle situazioni in sospeso e imprimere fin da subito il nostro metodo di lavoro. Tuttavia, grazie alla collaborazione della squadra e al dialogo costante con i dipendenti e i cittadini, siamo riusciti a mettere in moto il nostro programma.

Il momento più gratificante, invece, è stato vedere i primi risultati concreti del nostro lavoro. Tra questi, mi piace ricordare i ringraziamenti ricevuti dalle insegnanti per un Piano di Diritto allo Studio che finalmente ha accolto tutte le esigenze, offrendo risposte puntuali alle necessità delle scuole e delle famiglie. Un altro motivo di orgoglio, torno a dirlo, è stato il lancio del nuovo sito del Comune, che rappresenta un passo importante verso una comunicazione più trasparente, moderna e accessibile per i cittadini, sostituendo un portale davvero datato. Questi risultati ci confermano che siamo sulla strada giusta per costruire un’amministrazione vicina alla comunità e alle sue esigenze.

4. Se dovesse scegliere un luogo simbolico del suo Comune da far visitare a una delegazione straniera, quale sarebbe?

Ceriano è ricca di luoghi che raccontano la sua storia e l’identità delle sue comunità. Proporrei un itinerario che includa il centro storico, con le sue corti che testimoniano le radici agricole del paese, e le due frazioni, Dal Pozzo e Villaggio Brollo, che rappresentano due anime vitali del nostro territorio. Dal Pozzo per la vivacità della sua comunità, caratterizzata da una forte identità e senso di appartenenza. Il luogo simbolo è senza dubbio il Centro Civico, che funge da punto di riferimento per eventi e iniziative che rafforzano il legame sociale. Al Villaggio Brollo, invece, il Centro Civico è un luogo simbolico non solo per la sua funzione aggregativa, ma anche per il campo da basket, che rappresenta il cuore sportivo della frazione e che nei nostri programmi dovrà essere oggetto di un progetto di valorizzazione per renderlo un punto di attrazione e ritrovo per giovani.

5. Qual è stato il gesto più significativo di collaborazione o solidarietà che ha visto nella comunità quest’anno? E quale il momento più divertente?

Il nostro è un paese che si distingue per lo spirito di collaborazione e solidarietà, e quest’anno ne abbiamo avuto numerose conferme. Le associazioni locali hanno lavorato in stretta sinergia tra loro e con l’Amministrazione, contribuendo alla realizzazione di eventi e iniziative che hanno arricchito la vita comunitaria.

Un esempio particolarmente significativo è stato l’avvio del progetto di consegna alimentare per i cittadini più fragili, organizzato e gestito dalla Caritas. Questo progetto nasce per rispondere a un bisogno concreto, garantendo un aiuto essenziale alle famiglie in difficoltà. Ciò che rende questa iniziativa speciale è il modo in cui sta crescendo, vedendo la collaborazione pian piano anche di altre associazioni del territorio. È un perfetto esempio dell’anima solidale di Ceriano: ognuno dà il proprio contributo, piccolo o grande, per costruire insieme una rete di sostegno che fa la differenza nella vita delle persone.

Per quanto riguarda i momenti più divertenti, c’è davvero l’imbarazzo della scelta! Dalla Festa del Paese, con il laser show che ha trasformato la piazza in un’esperienza visiva indimenticabile, alla Festa dei Cortili, che ha portato il centro storico a rivivere con musica, colori e tradizioni, fino allo spettacolo di Halloween, che ha regalato magia e brividi a tantissimi bambini e famiglie. Ognuno di questi eventi ha rafforzato il senso di appartenenza alla comunità e il piacere di ritrovarsi insieme, celebrando lo spirito vivace e accogliente di Ceriano.

