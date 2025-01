Città

SARONNO/SARONNESE – Archiviate le festività natalizie, il Saronnese si prepara a vivere la nuova edizione della Festa di Sant’Antonio, accompagnata da un ricco calendario di eventi celebrativi. Il fine settimana offre inoltre appuntamenti imperdibili, come lo spettacolo di beneficenza con l’attrice Paola Minaccioni a Cislago, mostre e il tradizionale mercatino organizzato dalla Pro Loco di Saronno.

Venerdì 10 gennaio

CISLAGO – Alle 20.30, alla chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta in piazza Enrico Toti 102, concerto “Seguendo la Stella” a cura dell’associazione culturale Ricercare e della Proloco. Dettagli al sito internet www.parrocchiacislago.it .

VARESE – Alle 20.30, al teatro di Varese di piazza della Repubblica, va in scena “I migliori danni della nostra vita” con il giornalista Marco Travaglio. Prenotazioni e informazioni al sito internet www.teatrodivarese.com .

Sabato 11 gennaio

SARONNO – Alle 9.30, apertura del Borgo Contadino intorno all’antica chiesetta di Sant’Antonio, personaggi in costume d’epoca propongono prodotti tipici della tradizione, nonché giochi d’un tempo per grandi e piccoli. Per conoscere il programma completa si può consultare il sito internet www.santantoniodisaronno.it.

ROVELLO PORRO – Alle 10, alla biblioteca civica di piazza Porro, torna il gruppo di lettura per bambini di 4-5 anni. Informazioni al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it .

Domenica 12 gennaio

TURATE – Alle 16.30, al teatro parrocchiale San Luigi di via Tinelli 25, spettacolo per bambini “Bianca come la neve”. L’evento si inserisce nella rassegna teatrale “C’era una volta e quindi ancora c’è”, dettagli al sito internet www.glieccentricidadaro.com .

CISLAGO – Alle 16.30, all’auditorium “L’Angolo dell’Arte” in via Stazione, va in scena lo spettacolo “Dal vivo sono molto meglio” con Paola Minaccioni. L’evento è a sostegno dell’associazione Amici per il Centrafrica. Dettagli al sito al numero 031937477.

SESTO SAN GIOVANNI – Alla Galleria Campari in viale Gramsci 161 è possibile visitare la mostra “Bold! Declinazioni tipografiche Campari: Munari, Depero e oltre” a cura di Marta Sironi. Orari dalle 10.30 alle 18, sito internet www.campari.com/it-it/galleria-campari .

