Groane

MISINTO – Venerdì 17 gennaio torna l’appuntamento con il tradizionale falò di Sant’Antonio, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Centro anziani di Misinto, l’associazione Sapori e GAM E20. Una giornata dedicata alla convivialità e alla riscoperta delle tradizioni, che prevede attività per grandi e piccoli.

Le celebrazioni inizieranno alle 16,30 al Centro anziani in via Marconi con l’accensione di un primo falò. I partecipanti potranno gustare tè caldo, cioccolata, panettone e pandoro, in un momento pensato anche per i più piccoli, che sono invitati a partecipare numerosi.

A partire dalle 18,30 sarà possibile ritirare la trippa da asporto sempre al Centro anziani. Per chi preferisce fermarsi, la serata proseguirà alle 19,30 con una cena conviviale a base di trippa e formaggi, preparata dal Centro anziani. Si consiglia di prenotare per assicurarsi un posto.

Il culmine della ricorrenza sarà alle 21 in piazza di Cascina Nuova, dove verrà acceso il falò principale. Qui sarà possibile degustare trippa e vin brulé, chiudendo la serata in un’atmosfera calda e accogliente.

Un’occasione unica per celebrare la tradizione di Sant’Antonio e vivere momenti di condivisione con la comunità.

