Flockerz (FLOCK) ha raccolto 9 milioni di dollari, ridefinendo la governance delle meme coin con il suo modello vote-to-earn. Con pochi giorni che separano gli investitori dalla fine della presale, gli analisti si aspettano che la quotazione spinga il prezzo verso l’alto, dato il crescente interesse per la governance decentralizzata delle criptovalute.

Il meccanismo vote to earn distingue Flockerz da altre cripto della nicchia delle meme coin, consentendo alla sua comunità di prendere decisioni di governance e guadagnare ricompense per la loro partecipazione. Questo approccio affronta i problemi comuni delle meme coin, come rug pull e truffe, promuovendo una governance decentralizzata attraverso la piattaforma Flocktopia DAO. Attualmente quotati a 0,0066351$, i token FLOCK sono disponibili a prezzi scontati nella prevendita, offrendo un’opportunità interessante per gli investitori iniziali.

Vote to earn e sostenibilità a lungo termine

Le meme coin hanno visto una crescita esplosiva grazie alle piattaforme di lancio come Pump.fun che rendono più facile che mai creare token, spesso però attirando anche utenti con intenzioni criminali. Flockerz affronta questi problemi trasferendo il controllo alla comunità. Attraverso il suo modello di governance, i detentori di FLOCK possono votare su decisioni cruciali del progetto guadagnando ulteriori token per la loro partecipazione.

Questo sistema decentralizzato minimizza i rischi associati al controllo centralizzato, garantendo sostenibilità a lungo termine e fiducia degli investitori. Le decisioni all’interno dell’ecosistema di Flockerz vengono prese tramite Flocktopia, un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) che dà voce a ogni detentore di token.

Gli investitori vengono ricompensati con token aggiuntivi ogni volta che partecipano ai voti, incentivando a rimanere coinvolti nella crescita del progetto. I contratti intelligenti del progetto sono stati verificati da Coinsult, confermando la loro sicurezza e trasparenza.

Governance decentralizzata

Flockerz combina l’aspetto virale delle meme coin con la sicurezza della governance decentralizzata, una strategia che gli analisti credono possa innescare una crescita a lungo termine.

Mentre molte meme coin si basano solo sul clamore mediatico e sulla speculazione, Flockerz dà priorità all’utilità e alla trasparenza attraverso il suo framework V2E. Questo modello ibrido colma il divario tra token guidati dall’intrattenimento e casi d’uso nel mondo reale, offrendo una sostenibilità che la maggior parte delle meme coin manca.

Con 9 milioni di dollari già raccolti, Flockerz è sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo di 10 milioni di dollari prima che la prevendita termini.

Gli “early adopter” si stanno posizionando in vista della quotazione in borsa, sperando di capitalizzare sul modello di governance V2E del token e sull’approccio focalizzato sulla sicurezza agli investimenti in meme coin. La quotazione di Flockerz su Best Wallet, il principale wallet Web3 per la scoperta di token emergenti, rafforza ulteriormente la sua credibilità e visibilità tra gli investitori.

Acquistare FLOCK

Acquistare FLOCK è semplice, basta visitare il sito ufficiale della prevendita e collegare il proprio wallet compatibile, come il già citato Best Wallet, per esempio. Dopodiché, è possibile acquistare i token usando ETH, BNB, USDT o anche carta di credito.

Per maggiore comodità, gli utenti possono scaricare Best Wallet tramite Google Play o l’Apple App Store, permettendo loro di monitorare e gestire i propri investimenti direttamente tramite la piattaforma. L’ascesa di Flockerz segna un punto di svolta negli investimenti in meme coin, combinando governance comunitaria con sicurezza decentralizzata per offrire un approccio sostenibile alla crescita.

Con l’avvicinarsi della fine della prevendita, gli investitori si stanno affrettando ad assicurarsi le loro posizioni prima dell’aumento di prezzo e della prevista impennata alla quotazione. Con previsioni di guadagni superiori al 100%, Flockerz potrebbe stabilire lo standard per le meme coin decentralizzate nel 2025. Inoltre, non bisogna dimenticare che Flockerz ha attivo anche un protocollo di staking, per permettere agli utenti di bloccare subito i token e raccogliere nel tempo i frutti dell’azione. Infatti, le ricompense stimate sono del 298%, un APY a tre cifre che raramente è possibile trovare in prevendite che hanno raggiunto questo stadio.

Per restare aggiornati su tutte le novità sul progetto è consigliato seguire la pagina social X ufficiale e il canale Telegram. Questi contano oltre 35.000 follower, confermando la presenza di una forte community affiatata.

Vai alla presale di Flockerz