Città

SARONNO – E’ la notizia della ristrutturazione dell’ex hotel Il Pioppeto la notizia più cliccata ieri giovedì 10 gennaio su ilSaronno.

A Saronno, l’ex Hotel Pioppeto si prepara a riaprire sotto il nome di Just Hotel Saronno con oltre 120 stanze e due punti ristorazione.

A Uboldo, un video documenta l’imponente operazione di discesa della campana della chiesa con una maxi gru, un evento che ha attirato l’attenzione di molti cittadini.

In via Monti a Saronno, un camion ha sfondato un balcone per la terza volta.

A Ceriano, l’ex sindaco Roberto Crippa è stato nominato assessore a Seveso, segnando un nuovo capitolo della sua carriera politica nella vicina cittadina.

Il concorso delle vetrine natalizie ha registrato un boom di voti, decretando i vincitori a Cislago, Gerenzano e Origgio, dove la creatività dei commercianti ha regalato atmosfere uniche.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti