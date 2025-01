news

Dopo anni passati all’ombra di giganti come Bitcoin ed Ethereum, le meme coin sembrano pronte a ritagliarsi un ruolo da protagoniste nel mercato delle criptovalute. Con il rialzo atteso di Bitcoin a seguito di eventi globali come il possibile ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, gli analisti prevedono che molte altre criptovalute, incluse le meme coin, seguiranno la stessa traiettoria positiva.

Tra le monete che potrebbero registrare una crescita straordinaria, ecco le cinque meme coin da tenere d’occhio nel 2025.

1. Wall Street Pepe ($WEPE): il fenomeno del 2025

Wall Street Pepe ($WEPE) promette di essere una delle meme coin più performanti del 2025. Due sono i motivi principali del suo potenziale successo: la popolarità ereditata da $PEPE, uno dei fenomeni più seguiti degli ultimi anni; e una missione chiara e accattivante: democratizzare l’accesso alle informazioni finanziarie e combattere il dominio delle balene nel mercato crypto.

Dalla sua nascita nel dicembre 2024, $WEPE ha raccolto oltre 43 milioni di dollari in prevendita, grazie anche all’interesse di grandi investitori. Con il debutto ufficiale previsto per marzo 2025, si prevede un’ulteriore crescita dell’interesse attorno al progetto.

Vai alla prevendita di Wall Street Pepe

2. Solaxy ($SOLX): migliorare Solana e superare i limiti

Solaxy ($SOLX) è una delle meme coin più interessanti per via della sua utilità concreta e delle soluzioni innovative che propone per migliorare l’ecosistema di Solana. Tra i suoi punti di forza ci sono i premi di staking competitivi (che hanno portato a mettere in staking già quasi 3 miliardi di token) con un APY attuale del 329%, e la possibilità di acquistare il token a un prezzo molto vantaggioso ($ 0,001592 attualmente). Le soluzioni tecniche introdotte dall’ecosistema Solaxy, mirano a ridurre le congestioni, a velocizzare le transazioni e a risolvere i problemi di scalabilità nella rete Solana. Dalla sua prevendita iniziata a dicembre 2024, $SOLX ha raccolto quasi 9 milioni di dollari e continua a guadagnare terreno. Sebbene l’utilizzo pratico non garantisca automaticamente il successo, il potenziale di Solaxy, combinato con il sostegno della community, potrebbe renderlo una delle meme coin più performanti dell’anno.

Vai alla prevendita di Solaxy

3. Flockerz ($FLOCK): il modello Vote-to-Earn