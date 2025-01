Eventi

LOMAZZO – Un sabato ricco di iniziative attende Lomazzo, con proposte che spaziano tra cultura e benessere.

Domani, 11 gennaio, alle 21 il teatro Rocchetta ospiterà la compagnia teatrale “I Maltrainsema de Pigra”, che porterà in scena la commedia dialettale “Il primo amore non si scorda mai… ma rivederlo porta guai“. La pièce, scritta e diretta da Eliseo Ceschina, promette una serata di risate e riflessioni. L’ingresso è a offerta libera, ma per partecipare è necessario iscriversi tramite il seguente link. L’evento fa parte della rassegna di teatro dialettale organizzata dall’Auser in collaborazione con il comune.

Nel pomeriggio, invece, sarà la biblioteca di Lomazzo a fare da cornice a un’iniziativa dedicata al benessere mentale. Alle 17 si terrà la presentazione di un corso sulla meditazione, organizzato dall’associazione Manera Scighera, pensato per offrire strumenti utili a ridurre lo stress quotidiano. L’incontro introduttivo non richiede alcuna iscrizione e servirà a illustrare i contenuti e le modalità del percorso.

(foto d’archivio)

