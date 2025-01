Cronaca

SARONNO – E’ l’assassino del delitto di via Varese il 40enne di origine albanese arrestato lo scorso 5 gennaio a Lubiana? E’ quello che stanno cercando di accertare i militari e l’autorità giudiziaria italiane e slovene.

Se l’identificazione dovesse essere confermata sarebbe l’epilogo di una fuga che dura dallo scorso 27 ottobre quando era avvenuto l’omicidio nel buio cortile di via Varese nel quartiere Retrostazione. Era tutto iniziato in quella fredda domenica sera quando i residenti in un cortile di via Varese hanno sentito due spari. Erano stati proprio loro i condomini a correre fuori a ha chiamare i soccorsi e le forze dell’ordine. In realtà l’uomo a terra Vadym Usatyl 46enne di origine ucraina era morto sul colpo. Freddato dai due colpi.

L’omicidio, secondo le ricostruzioni, sarebbe scaturito da un diverbio per futili motivi, probabilmente aggravato dall’uso di sostanze stupefacenti. I due si erano incontrati sulle scale, un piccolo scontro, uno scambio di parole e poi gli spari. L’assassino si era subito dileguato. Si è subito parlato di una fuga all’estero confermata anche dal mandato di cattura internazionale emesso lo scorso 12 dicembre dopo l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare.

Lo scorso 5 gennaio per reati commessi a Lubiana le autorità slovene hanno fermato un uomo che potrebbe essere quello al cui carico è stato emesso un mandato di cattura internazionale. Non c’è certezza perchè l’uomo ha una lunga carriera militare e moltissimi alias e documenti falsi. Decine di nomi ed identità tra l’Italia e la Slovenia.

Per avere la certezza che l’arrestato sia l’assassino di Saronno bisognerà attendere l’esito della comparazione delle impronte digitali da parte delle autorità di Lubiana. Per svolgere la procedura gli inquirenti sloveni hanno almeno 10 giorni di tempo.

Anche qualche giorno d’attesa dunque per capire se la vicenda ha segnato molto la città e il quartiere si concluderà con quest’arresto.

