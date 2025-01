ilSaronnese

ORIGGIO – Sono in fase di avvio i lavori per la rotonda in via Per Cantalupo. Si è parlato a lungo della nuova rotatoria, posta di fronte a Villaggio Broggio: il progetto è legato all’ampliamento della Medic Air, che ha pattuito con il comune la realizzazione della rotonda come compensazione. Dopo anni, durante i quali si sono svolte le lunghe trafile burocratiche, il progetto diventerà realtà.

Per permettere lo svolgimento dei lavori, la mobilità subirà modifiche: su via Per Cantalupo verrà istituito un senso unico alternato, mentre senso unico su viale Europa, in direzione per Lainate.

Un fastidio temporaneo che, però, porterà diversi benefici ai residenti di Villaggio Broggio, che da tempo lamentano rumori e smog nella zona dovuto alla vicinanza con l’autostrada. I veicoli usciti dall’autostrada potranno, con la nuova rotatoria, svoltare prima, lasciando più libera la zona di Villaggio Broggio.

(foto archivio)

