SARONNO – Parte oggi, venerdì 11 gennaio, la lunga settimana dedicata agli eventi di Sant’Antonio che avrà il suo momento clou domenica pomeriggio con il grande corteo e si concluderà venerdì 17 gennaio con il falò. Per permettere lo svolgimento della 16esima edizione della festa di Sant’Antonio Abate, organizzata dal Gruppo Sant’Antoni con il patrocinio dell’Amministrazione comunale sono state predisposte dalla polizia locale una serie di modifiche alla viabilità.

– via Concordia (tratto compreso tra via Randaccio e via D’Annunzio) e via D’Annunzio (tratto tra via San Giuseppe e via Concordia): divieto di sosta e transito dal 9 gennaio alle 12 del 18 gennaio;

– via D’Annunzio (da via Concordia a via Randaccio): vietati la sosta e il transito veicolare nelle giornate dell’11 e 12 gennaio;

– via Sabotino (da via San Francesco a via D’Annunzio): transito a doppio senso di circolazione consentito solo ai residenti nelle giornate dell’11 e 12 gennaio;

– via Randaccio (da via San Francesco a via Concordia): vietati la sosta e il transito veicolare nelle giornate dell’11 e 12 gennaio;

– via Hermada: vietati la sosta e il transito nelle giornate dell’11 e 12 gennaio;

– l’area tra via San Giuseppe (da via San Francesco a corso Italia), via Verdi, via San Cristoforo, piazza Riconoscenza, via Portici, piazza Libertà e corso Italia è totalmente interdetta al transito dalle ore 16 alle ore 19 di sabato 11 gennaio;

– via Sabotino (da via San Francesco a via Rossini): vietati la sosta e il transito dalle 9 alle 20 di domenica 12 gennaio;

– via San Francesco, piazza Prealpi, via San Giuseppe (tra via Rossini e via Volonterio), via Rossini: vietati la sosta e il transito dalle 12 alle 20 di domenica 12 gennaio;

– l’area tra via San Giuseppe (da via Volonterio a Corso Italia), via Verdi, piazza Aviatori d’Italia, via San Cristoforo, piazza Riconoscenza, via Portici, piazza Libertà e corso Italia è totalmente interdetta al transito dalle ore 12 alle ore 18 di domenica 12 gennaio, per il passaggio del corteo storico;

– venerdì 17 gennaio, per la Sagra, durante tutta la giornata saranno interdetti il transito e la sosta in queste vie cittadine: via D’Annunzio (tra via San Giuseppe e via Randaccio), via Sabotino (tra via San Francesco e via D’Annunzio), via Concordia, via Hermada, via Randaccio (tra via San Francesco e via Concordia), via San Francesco, via San Giuseppe (tra via Volonterio e via San Francesco).

