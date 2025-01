Città

SARONNO – Arriva dall’ex comandante della polizia locale Giuseppe Sala l’appello per la ricerca di nuovi City Angels per attivare il servizio in città. Si tratta di un videomessaggio condiviso sui profili social dell’Amministrazione comunale: “Conosco i City Angels personalmente anche il loro presidente. Lavorano nelle città più importanti d’Italia e sono sicuro che anche a Saronno potranno svolgere un importante ruolo di presenza nelle situazioni di degrado nella città che conosciamo”. Sala rimarca la disponibilità ad attivare “una collaborazione a tutto campo anche con le altre associazioni di volontari”. “Il contributo dei cittadini – sottolinea – a questo punto è fondamentale per realizzazione il progetto”. Il video si conclude l’invito alle persone interessate ad inviare la propria candidatura via mail a [email protected]. Del resto l’obiettivo dell’Amministrazione è quello di attivare un gruppo City Angels in città tra gennaio e febbraio. Il progetto è stato presentato a dicembre da Mario Furlan, fondatore dell’associazione, con l’obiettivo di garantire sicurezza e solidarietà, con interventi su senzatetto, anziani e vittime di stalking, collaborando con le forze dell’ordine. Pronta a fare la sua parte anche l’amministrazione che valuta spazi operativi per il sodalizio tra Saronno Sud e la sede Unitre.

