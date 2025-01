SARONNO – Bus sostitutivi per da gennaio a marzo per la prima corsa del Saronno – Milano centrale. E’ la novità a cui dà voce il Comitato viaggiatori Tpl nodo di Saronno. All’origine del provvedimento attivo da lunedì 13 gennaio e fino a domenica 23 marzo i lavori di manutenzione programmati alla stazione di Milano Bovisa. Il treno regionale “R” 10310/2913 sarà sostituito da un servizio di autobus. I bus partiranno da Saronno con fermata finale a Milano Centrale, senza soste intermedie. La corsa mattutina prevista per le 4,56 da Saronno arriverà a Milano Centrale alle 5,37. Per il dettaglio degli orari e delle fermate, Trenord invita a consultare le tabelle fornite.

"Questa modifica – spiega Andrea Mazzucotelli portavoce del comitato – non è stata comunicata alla Conferenza Regionale del Tpl. Inoltre il bus sostitutivo non era riportato in orario ufficiale". Il servizio sostitutivo prevede la partenza da Saronno davanti alla stazione, in via Cantore, mentre a Milano Centrale la fermata sarà in piazza IV Novembre. Trenord avverte che gli orari potrebbero subire modifiche a causa delle condizioni del traffico stradale. Inoltre, non sarà consentito il trasporto di biciclette sui mezzi sostitutivi. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile contattare il servizio clienti al numero +39 02.72.49.49.49 o visitare il sito ufficiale www.trenord.it.

