Cronaca

SARONNO – È stato un lavoro di squadra quello che ha permesso al pastore tedesco Nikita di tornare dal proprio padrone dopo essersi allontanato e “perduto” in stazione.

Tutto è iniziato ieri, giovedì 9 gennaio, intorno alle 7,30, quando un viaggiatore ha notato il pastore tedesco che vagava su un treno in arrivo da Albairate. Nikita è sceso dal convoglio e il saronnese ha notato come sulla banchina apparisse confuso e smarrito, decidendo quindi di bloccarlo. “Ha dimostrato molta intraprendenza – spiegano i volontari Enpa – e lo ringraziamo per non essersi girato dall’altra parte”.

È subito scattato l’allarme: è arrivata una pattuglia della polizia locale, insieme ai volontari Enpa, che con un guinzaglio sono riusciti a fermare il pastore tedesco. Grazie al microchip, è stato possibile risalire all’identità del proprietario di Nikita, che è stato immediatamente contattato dalla polizia locale.

I vigili hanno telefonato al padrone, che, preoccupatissimo, stava cercando il proprio cane e si è subito rasserenato alla notizia del ritrovamento. Cane e padrone spesso prendono il treno insieme, scendendo a Saronno. Quando Nikita ha perso di vista il proprietario, ha continuato da solo il tragitto abituale.

“Una disavventura con un lieto fine – concludono i volontari Enpa – anche grazie al tempestivo ed efficace intervento della polizia locale”.

