Cronaca

SARONNO – Non sono mancati i momenti di apprensione, l‘altra notte, per una famiglia di Saronno, residente in via Filippo Reina: sono stati svegliati da rumori sospetti, erano i ladri che stavano cercando di entrare in casa, malgrado loro fossero all’interno. I cittadini hanno acceso le luci, ed a quel punto i malviventi hanno deciso di rinunciare all’impresa e si sono dati precipitosamente alla fuga, facendo rapidamente perdere le tracce. Il fatto è accaduto attorno all’1.30. I padroni di casa hanno presentato denuncia contro ignoti ai carabinieri.

In zona non è la prima volta, ultimamente, che si verificano episodi di questo tipo. Non a caso nelle ultime ore sui social dove sono stati segnalati questi episodi si è parlato molto del problema furti nelle abitazioni con il racconto di diversi episodi avvenuti durante le feste in diversi quartieri cittadini

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: topi d’appartemento in azione nella zona, ripresi dalle telecamere di sorveglianza)

10012025

Commenti