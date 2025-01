LIMBIATE – A Limbiate arriva “The Black Blues Brothers” , domenica 19 gennaio.

Preparatevi a vivere un’esperienza unica nel suo genere, in un elegante locale stile Cotton Club, dove la musica rhythm’n’blues farà da colonna sonora a uno spettacolo mozzafiato! I Black Blues Brothers, con le loro acrobazie straordinarie, trasformeranno ogni oggetto di scena in un’opera d’arte in movimento: sedie, tavoli, vasi e specchi diventano strumenti per numeri incredibili. Piramidi umane, salti con la corda, limbo infuocato, acrobazie aeree… ogni momento sarà un’esplosione di energia e coinvolgimento per il pubblico.