Sport

SARONNO – Esordio nel girone di ritorno questa sera alle 17 al PalaBorsani di Castellanza, dove la Robur Saronno affronta la Bakery Basket Piacenza. Una sfida fondamentale per i biancoazzurri, che cercano di risollevarsi in classifica contro una diretta concorrente nella zona playout.

QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO

All’andata, il match si concluse con la vittoria degli emiliani per 84-79 al termine di un incontro combattuto fino all’ultimo quarto. In quell’occasione, Piacenza riuscì a staccare gli avversari con un parziale decisivo, rendendo vano il tentativo di recupero dei saronnesi nei minuti finali.

Per la Robur, questa partita rappresenta l’occasione per ripartire con energia e determinazione, fondamentali per affrontare la seconda metà di stagione. I biancoazzurri dovranno mettere in campo tutta la grinta necessaria per tornare alla vittoria e avvicinarsi alle dirette avversarie in classifica.

La situazione al giro di boa vede Saronno penultima con 10 punti, insieme a Fiorenzuola Bees e Logiman Pallacanestro Crema, a quattro lunghezze da Piacenza, anch’essa in zona playout. La rincorsa inizia oggi.

Vuoi ricevere le tutte le notizie della Robur in tempo reale?

Su Telegram cerca il canale @IlSaronno Basket – Robur o clicca su https://t.me/roburbasketils