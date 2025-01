Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Dopo la pesante vittoria in rimonta per 4-1 nel derby contro il Fbc Saronno e la sosta natalizia, la Caronnese torna domani 12 gennaio in campo per la prima giornata di ritorno del girone A di Eccellenza lombarda in casa della Vergiatese nello stadio Tullio e Masetto Landoni di Vergiate.

Con un comunicato ufficiale la Caronnese ha ufficializzato i convocati rossoblu per la gara contro la Vergiatese in programma alle 14.30 di domani con l’obbiettivo di iniziare bene il girone di ritorno confermando, così, le ottime prestazioni messe in mostra nelle prime 17 partite di campionato che hanno portato ben 38 punti e l’attuale secondo posto in classifica.

Portieri: Mattia Paloschi, Gabriele Vergani.

Difensori: Andrea Galletti, Niccolò Battistella, Alberto Sorrentino, Flavio Dilernia, Jacopo Lofoco, Gabriele Napoli.

Centrocampisti: Paolo Cerreto, Matteo Cannizzaro, Francesco Paltrinieri, Manuel Savino, Manuel Oliviero, Luca Malvestio, Urban Zibert, Daniele Tondi.

Attaccanti: Federico Corno, Abdou Doumbia, Nicolò Colombo, Davide Romeo.

(foto da archivio)